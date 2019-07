Pärnu Sadam palkas keskmängija kohale kogenud lätlase

Eelmisel hooajal Ventspilsi meeskonnas alustanud Blaus liikus hooaja keskel BK Jurmala ridadesse, kus ta pallis hooaja lõpuni. 21 kohtumisega kogus lätlane Eesti-Läti korvpalliliigas 10,3 punkti, 6,2 lauapalli, 1,3 resultatiivset söötu ja tema vastu tehti 4,9 viga mängus, kirjutab basket.ee.

“(Blaus on) teada-tuntud mängumees. Otsisime korvi alla kogenud ja kindlat meest. Lauris on mänginud tugevates klubides ja minu silmis kogu aeg natukene paremaks ja stabiilsemaks läinud. Füüsiliselt tugev, töökas, rünnakul ohtlik nii lähedalt kui kaugelt. Loodame, et võtab liidrirolli omaks ja aitab ka meie noori oma suhtumise ja kogemustega,” kommenteeris Pärnu peatreener Heiko Rannula klubi Facebooki lehel.

Blausi CV-st leiab varasemalt veel ka Läti klubid BJBS Keizarmežs, Riia VEF, Valmiera ning leedukate Pasvalyse Pieno Žvaigždesi ja poolakate Slupski Czarni.

Praeguseks on Pärnu Sadam teada andnud veel ka eestlastest tagameeste Siim-Markus Posti ja Rannar Raabi jätkamisest.