Pärnu Sadam liitis endaga veel ühe U18 koondise liidri

Varasemalt juba teise noormängija Kasper Suuroru endaga liitnud meeskond toob suvepealinna juurde ka andeka Toomi. Möödunud hooajal G4S Noorteliiga eest mänginud 197cm pikkune Toom viskas keskmiselt 22 punkti, mängis keskmiselt 30 minutit ja noppis kuus lauapalli.

Pärnakate peatreener Heiko Rannula on kindel, et Hugo on valmis sammu edasi astuma: "Hugo on veel päris nooreke, aga kehaliselt juba valmis meeste vahel mängima. Ta tõestas seda eelmine hooaeg nii esiliigas kui noortekoondise mängudes. Tal on vaja teha juba järgmine samm ja usun, et Pärnus on tal väga head partnerid, kellega treenides areneda."

Pärnu meeskond on komplekteerimisega lõpusirgel. Lahtine on vaid mängujuht. Klubi eestvedaja Johan Kärp on hetkeseisuga rahul, eriti hea meel on noorte üle, kes soovivad siin areneda ja sammu edasi teha.