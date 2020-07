Pärnakate eestvedaja Johan Kärp kartis kevadel, et eelarve väheneb 40%, kuid nüüd paistab seis märksa parem. Muidu poleks Pärnu suutnud korraliku tasemega lätlasi Lauris Blausi ja Linards Jaunzemsi endale jätta. Koju tagasi toodi Mihkel Kirves.

„Üritame komplekteerida võistkonna, mis suudaks medalite eest võidelda. Eelarve mingil määral ikkagi väheneb. Osad sponsorid ootavad sügiseni, kuni ennast meiega seovad. Aga juurde on tulnud ka uusi toetajaid. Mul on hea meel, et mõni Pärnu ettevõtja on öelnud, et raskel ajal tulebki seljad kokku panna ja midagi huvitavat teha,” rääkis Kärp.