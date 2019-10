Pane end proovile! Kas oskad nimetada kõik mängijad, kes on taasiseseisvunud Eesti korvpallikoondise eest mänginud EM-finaalturniiril?

Eesti fännid 2015. aasta finaalturniiril Foto: Hendrik Osula

Eesti korvpallikoondis on taasiseseisvumise järel mänginud kolmel EM-finaalturniiril. Kuigi finaalturniirid on mängitud päris suurte ajaliste vahedega, leidub neidki mängijaid, kes on käinud kahel finaalturniiril. Kas suudad kõik 36 nime meelde tuletada?