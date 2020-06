OTSEÜLEKANDED DELFI TV-s | Tipptasemel korvpall Tallinnas! Eesti rahvuskoondis kohtub juuli lõpus Leedu ja Lätiga

Korvpalliliidu president Jaak Salumets sõnas, et eelkõige soovitakse korvpallipublikule pärast pikka pausi taas emotsiooni pakkuda. „Seisak spordimaastikul venis eriolukorra tõttu pikaks ja mis seal salata, see lõi sassi ka kogu meie juubeliaasta programmi. Sellele vaatamata oleme otsustanud ellu kutsuda Balti keti karika, mis ühelt poolt tähistab Eesti korvpalli auväärset sünnipäeva, aga teiselt poolt paneb aluse uuele ajastule Balti riikide korvpallialases koostöös. Loodame, et turniirist kasvab iga-aastane traditsioon.“

Leedu alaliidu peasekretär Mindaugas Špokas lisas: „Meil on suur rõõm, et saame keerulisel ajal pidada sõprusmänge lähinaabritega. Seda soovis väga ka meie koondis peatreener. Samuti on tänuväärne, et turniir toimub Eesti korvpalli 100. sünnipäeva auks ja me saame tähistamisest osa võtta.“

Kuigi saalidesse ei tohi Vabariigi Valitsuse ettekirjutuste järgi hetkel rohkem kui 500 pealtvaatajat lubada, saavad suures korvpallipeost osa kõik huvilised. „Meediapartnerite toel näeb turniiri kõiki mänge otseülekandes Delfi TV-s ja Telia Inspira telekanalis,“ lisas Salumets.

Leedu korvpallikoondis on maailma absoluutne tipp: Euroopa meistrivõistlustelt on aastate jooksul kogutud kolm kulda (1937, 1939, 2003), kolm hõbedat (1995, 2013, 2015) ja üks pronks (2007), olümpiamängudelt kolm pronksi (1992, 1996, 2000) ja maailmameistrivõistlustelt üks pronks (2010).

Koduväljakul kohtusime Leeduga viimati 1998. aasta lõpus peetud EM-valikmängus, vastased jäid toona peale 91:60. 2015. aasta Euroopa meistrivõistluste alagrupimängus Riias andsime kõva lahingu, kuid kaotasime 62:64. Läti meeste rahvuskoondist käis Eestis 2014. aasta suvel, kui meie mehed võitsid Valgas peetud sõpruskohtumise 72:60.

Leedu koondise koosseis juulis toimuval sõprusturniiril:

Mantas Kalnietis

Lukas Lekavičius

Rokas Jokubaitis

Marius Grigonis

Tomas Dimša

Rokas Giedraitis

Deividas Sirvydis

Edgaras Ulanovas

Arnas Butkevičius

Tadas Sedekerskis

Gytis Masiulis

Eimantas Bendžius

Arnoldas Kulboka

Artūras Gudaitis

Marek Blaževič