OTSEPILT | Seni kõik kohtumised võitnud U18 koondis kohtub EM-il Belgiaga

Eesti - Belgia:

Eesti on võitnud kõik senised kolm kohtumist. Alistatud on Rumeenia, Šveits ja Bulgaaria. Belgial on kaks võitu ja üks kaotus. Šveitsist ja Bulgaariast käis belglaste jaks üle, aga pühapäeval jäädi 43:65 alla täiseduga jätkavale Poolale.