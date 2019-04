OTSEPILT JA FOTOD | Kalev/Cramo tegi kolmandal veerandil vahespurdi ja asus poolfinaali Pärnu vastu juhtima

Arnett Moultrie on Kalev/Cramo eest visanud 13,95 punkti mängu kohta. Järgnevad Reggie Lynch 13,4 ja Chavaughn Lewis 13,2 punktiga. Lynch on võtnud veel 6,0 lauapalli ja Moultriel on neid 5,6.

Mihkel Kirves kerkis veerandfinaalis Pärnu resultatiivseimaks, tuues keskmiselt 18,0 punkti ja 6,8 lauapalli. Demetre Rivers lisas 15,0 silma ning Justin Alexander Alstoni nimele jäi 13,5 punkti ja 7,0 lauapalli.