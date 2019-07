OTSEPILT | Eesti U20 korvpallikoondis võitis EMil Rootsi vastu avapoolaja

Aivar Kuusmaa juhendatav Eesti meeskond võitis eilses avakohtumises Kosovot kindlalt 86:37. Rootsi purustas Armeenia meeskonna lausa 149:26.

Meie alagrupis (C) alustas võidukalt ka Gruusia, alistades Hollandi 85:73. Alagrupist pääsevad edasi kaks paremat. B-divisjoni finaalturniiri kolm esimest meeskonda tõusevad järgmiseks aastaks A-divisjoni.

Täiskasvanute koondise kogemusega tagamängija Kristian Kullamäe sõnul on just Rootsi üks eestlaste ohtlikumaid vastaseid. „Olen erinevates vanuseklassides Rootsi vastu mänginud ja tean, et neil on väga head tagamängijad ja ääred. Nemad on kindlasti meie grupis ühed favoriidid. Holland ja Gruusia tulevad samuti kõva koosseisuga,“ sõnas Kullamäe turniiri eel.

Mängu näeb otsepildis YouTube`i vahendusel: