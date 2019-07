OTSEPILT | Eesti U20 korvpallikoondis alustab B-divisjoni EM-i

Eesti mängib suurturniiril C-alagrupis koos Rootsi, Kosovo, Hollandi, Gruusia ja Armeeniaga. Selleks, et suures mängus kaasa lüüa, tuleb Aivar Kuusmaa hoolealustel esmalt alagrupis kahe parema sekka jõuda.

Täiskasvanute koondise kogemusega tagamängija Kristian Kullamäe sõnul on meeskonna sisekliima hea. „Selle lühikese ajaga, mis me oleme koos treeninud, on tekkinud päris enam vähem klapp. Mõned mängijad on vigastustega kimpus, aga loodame kõik reedeseks avamänguks rivisse saada ja ma loodan, et tuleb edukas turniir,“ sõnas Kullamäe.

Alagrupivastastest tuleb 20-aastase mängujuhi hinnangul enim karta Rootsit: „Olen erinevates vanuseklassides Rootsi vastu mänginud ja tean, et neil on väga head tagamängijad ja ääred. Nemad on kindlasti meie grupis ühed favoriidid. Holland ja Gruusia tulevad samuti kõva koosseisuga.“

Esimese kohtumise peab U20 rahvusesindus reedel, kui Eesti aja järgi kell 18.00 minnakse vastamisi Kosovo eakaaslastega. B-divisjoni finaalturniiri kolm esimest meeskonda tõusevad järgmiseks aastaks A-divisjoni.

Mängu otsepilt: