OTSEPILT | Eesti 3x3 korvpallikoondis peab MM-il alagrupi otsustavad mängud

Koondise peatreener Siim Raudla tunnistas pärast kohtumist, et 3x3 formaadis on vahetusmängijata sisuliselt võimatu võita. „Päris raskeks läks lõpus. See (ilma vahetuseta mängimine, toim.) annab vastasele väga suure eelise. Meil oli algusest peale ka vigadega probleeme ning ka see ei jätnud meile väga palju mänguruumi.“

Millised variandid Eestil sellel turniiril veel on? „Neljapäeval peame mõlemad mängud kindlasti võitma, aga paraku ei sõltu alagrupist edasipääs enam ainult meist,“ kommenteeris Raudla.

Alagrupist pääsevad edasi kaks esimest. Veerandfinaali jõudmiseks tuleb mõlemad tänased vastased alistada. Juhul kui Mongoolia ja Puerto Rico teenivad mõlemad neljast mängust kolm võitu, on eestlaste võimalused kõrges mängus kaasa lüüa minetatud.