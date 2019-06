OTSEPILT | Eest 3x3 korvpallikoondis alustas Amsterdami MM-i kaotusega Puerto Ricole

Avapäeva teises mängus tuleb meie meestele vastu Mongoolia (8. asetus, toim) koondis, kes eelmisel aastal Filipiinidel peetud 3x3 MM-il jõudis veerandfinaali, kuid kaotas seal hiljem turniirivõidu noppinud Serbiale. Sealjuures lülitati alagrupis konkurentsist Venemaa koondis.

Pärast puhkepäeva 19. juunil tuleb Siim Raudla hoolealustel vastamisi minna Ukraina (12) ja Venemaaga (2). Mõlemad meeskonnad on korra võitnud MM-ilt pronksi – Ukraina 2012. aastal ja Venemaa 2014. aastal. Kohamängudele jõuavad kaks parimat meeskonda igast alagrupist.

Martin Dorbek oli 3x3 koondiste pressikonverentsil seda meelt, et meie tiimid ei ole 3×3 korvpalli maailma tipust oma tasemelt väga kaugel. “Võtame näiteks maailma esimese tiimi Serbia, olen nendega mitu korda nüüd mänginud ja kordagi pole jäänud vahe vist rohkem kui 3 punkti. Ma ei ütleks, et see tipp meile kättesaamatu oleks. Me ei lähe endast MM-ile parimat andma, vaid läheme ennast ületama!”

Peatreener Raudla sõnul käib kogu töö võimaluse nimel jõuda Tokyo olümpiamängudele. See nõuab aga perfektset õnnestumist mitmetel turniiridel. “Olümpiakoht pole võimatu. Kui saame hea koondise kokku ja kõik õnnestub, siis mine sa tea. Tasub sinna suunas pürgida!” kinnitas Raudla.

Tänavused FIBA 3x3 maailmameistrivõistlused on järjekorras kuuendad. Viimased kolm aastat on meistriteks kroonitud serblased ja kokku on neil neli 3x3 korvpalli maailmameistritiitlit (2012, 2016, 2017 ja 2018). 2014. aastal jõudis Serbia koondis küll finaali, kuid kaotas seal Katari koondisele, kes oli veerandfinaalis alistanud Eesti-

Eestlaste parim tulemus pärineb möödunud aastast, kui koosseis Martin Dorbek, Joonas Järveläinen, Maik-Kalev Kotsar ja Jaan Puidet saavutasid Filipiinidel peetud MM-il 9. koha.