OTSEPILT DELFI TV-s | Korvpalli II liiga Final Fouri poolfinaalis kohtuvad KK Hito ja Keila KK

Keila Korvpallikool mängib esmakordselt II liiga Final Four’is💪🔥🔥 Tule omadele kaasa elama! Fännibuss stardib Keila Tervisekeskuse eest kell 17.15. Bussipilet Jõhvi ja tagasi maksab 10 eurot. Osalemise soovist anda teada e-posti teel: info@keilakk.eu Kohad täituvad reageerimise alusel 🙂