OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Rapla suudab ärgata või Pärnu lõpetab veerandfinaalseeria kuivalt?

Kohtumine peetakse Raplas Sadolin spordihoones, algusega kell 19. Delfi TV näitab mängu otseülekandes.

Rapla meeskond oli põhiturniiril kahel korral Pärnust parem, platseerus tabelis seitsmendaks ja sai play-off'iks koduväljakueelise. Kõik see enam aga ei loe, sest veerandfinaalis on Pärnu võtnud ise kaks kindlat võitu 83:60 ja 82:57. Hooaja jooksul keskmiselt 79,3 punkti visanud Rapla on selgelt alla oma võimete tegutsenud. Kindlasti tuntakse puudust põhimehest Dominique Hawkinsist, keda vaevab hüppeliigese vigastus, aga viimases mängujärgses intervjuus tõdes peatreener Toomas Annuk, et ameeriklane pole ka kolmandas kohtumises platsile tulemas, kirjutab basket.ee.

Eelmine, 14. aprilli mäng oli küllaltki sarnase stsenaariumiga seeria avakohtumisele. Rapla tegi parema alguse, aga poolaja lähenedes kogus Pärnu hoogu ning puhkepausile minnes oli vahe mõne punkti suurune. Kolmandal ja neljandal veerandajal Raplale sõnaõigust ei jäetud. Kui esimeses mängus viskas Pärnu teisel poolajal 54 silma 28 vastu, siis teises 43 punkti 25 vastu. Pärnu edu võtmeks saab nimetada paremat visketabavust, mis on olnud vastavalt 50% ja 45%, Raplal aga 33% ja 32%. Pärnu on tegutsenud ka meeskondlikumalt, korvisöötude näitajad vastavalt 25-12 ja 24-16.