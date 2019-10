OTSEBLOGI | Tartu tegi eurosarja pääsemist otsustavas mängus kehva esimese poolaja, aga kõik võimalused on olemas

Joensuu Kataja - Tartu Ülikool

Tartu resultatiivseim on 14 punktiga Mažeika, 7 punkti on lisanud Hermet ja Drungilas.

Viskeprotsent on Katajal endiselt kõrge, 62 protsenti. Hoolimata aeglasest ja kohati sumbuursest rünnakust on Tartu 50 protsendi peal. Küll teevad muret 10 pallikaotust, millest 3 on teinud Drungilas.

Tartule on enim pahandust teinud vastaste keskmängija Brandon Walters, kelle arvel on 12 punkti ja 6 lauapalli.

Virtuaalselt on Tartu kahe punktiga taga,.

Nii, Kataja ei taba ja seega on poolaeg läbi. 38:46.

Mažeikalt poolaja lõpetuseks raske kolmene, aga see tabab! 38:46. Tõsi, vastastel jääb veel sekund rünnata, seega tuleb veel natuke pausile minemisega oodata.

Mažeikalt ka vabavisked. 35:44.

Robert Valgelt kaks vajalikku vabaviset. 33:44.

Ameeriklane Bradlet tabab keskpositsioonilt. 31:44. Poolajani on kaks minutit. Ideaalis võiks vahe alla kümne saada.

Tartu on kahel korral vea teinud kolmest viskavale vastasele. 31:42.

Mažeikalt kaks vabaviset. 31:40.

Walters võimutseb ründelauas ja toob korvi alt kaks punkti juurde. Tartu kaotusseis suureneb, 26:37. Poolajani neli ja pool minutit.

Virtuaalses punktiseisus on Tartu kolmega taga.

Mažeika paneb ässa, seis ikka 26:35.

Tartu teeb vastaste agressiivse kaitse vastu mitu pallikaotust järjest, normaalseid viskepositsioone ei saada.

Vastaste leegionäridelt kaks kolmest järjest, nüüd läks seis juba halvaks. 26:35, Priit Vene võtab aja maha. Poolajani seitse minutit.

Mažeikalt kolmene, Tartu on kahe punktiga taga, 25:27.

Algas teine veerandaeg.

Tartule on 5 punkti toonud Drungilas ja Hermet. Tartu on tabanud väljakult 69 protsendiga, vastaste protsent on 64.

Esimene veerandaeg läbi, Tartu kaotab selle 21:27.

Soome koondislane Fifii Aidoo tabab esmalt kolmese ja siis järgmisel rünnakul realiseerib kehest vabaviskest ühe. 19:25.

Pisut alla kahe minuti esimese veerandi lõpuni. Mäng on tasakaalustunud, Tartu on 19:21 maas.

Hermetilt vajalik kolmene. 14:19.

Tartu kaitse on ikka väga hädas. Joni Herrala realiseerib 2+1. Tartu on 11:19 taga.

Viis minutit esimese veerandi lõpuni.

Soome klubilt veel üks kolmene, aga Robin Kivi korv koos veaga hoiab tartlasi veel lähedal. 9:16 on Tartu taga.

Joensuu on mängu alguses saanud häid viskepositsioone ja nad on ka korralikult tabanud. Tartu on jäänud 5:11 taha.

Vastaste keskmängija Brandon Walters avab pärast ründelauda skoori, aga Drugilas vastab kohe.

Drungilaselt kolmene otsa, Tartu juhib 5:4.

Mäng algas!

Tartu algkooseis on loogiline: Martynas Mažeika, Robert Valge, Robin Kivi, Kregor Hermet ja Adomas Drungilas.

Tere õhtust! Joensuu ja Tartu mäng on kohe algamas.

