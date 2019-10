OTSEBLOGI | Kas Tartu Ülikool suudab edu hoida ja eurosarja alagrupiturniirile pääseda?

Joensuu Kataja - Tartu Ülikool

Hermetilt vajalik kolmene. 14:19.

Tartu kaitse on ikka väga hädas. Joni Herrala realiseerib 2+1. Tartu on 11:19 taga.

Viis minutit esimese veerandi lõpuni.

Soome klubilt veel üks kolmene, aga Robin Kivi korv koos veaga hoiab tartlasi veel lähedal. 9:16 on Tartu taga.

Joensuu on mängu alguses saanud häid viskepositsioone ja nad on ka korralikult tabanud. Tartu on jäänud 5:11 taha.

Vastaste keskmängija Brandon Walters avab pärast ründelauda skoori, aga Drugilas vastab kohe.

Drungilaselt kolmene otsa, Tartu juhib 5:4.

Mäng algas!

Tartu algkooseis on loogiline: Martynas Mažeika, Robert Valge, Robin Kivi, Kregor Hermet ja Adomas Drungilas.

Tere õhtust! Joensuu ja Tartu mäng on kohe algamas.

