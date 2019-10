OTSEBLOGI JA FOTOD | Vihane võitlus! Tartu Ülikool tuli eurosarjas Soome klubi vastu kaotusseisust välja ja võitis poolaja

Tartu Ülikool - Joensuu Kataja

Valge murrab taas hästi läbi, tal on nüüd 13 punkti. 49:45, kolmanda veerandi lõpuni 3.30.

Kent-Kaarel Vene meelitab Waltersile neljanda vea välja. Väga vajalik.

Valge taas korvi alt. 47:45.

Drungilas jääb waltersiga hätta. Tartul on nelja minutiga võistkondlikud vead täis ja vahe sulab. 45:43.

Vastaste leegionärid teevad individuaalse meisterlikkusega korve. Õnneks vastab Drungilas kolmesega. 45:39 Tartule, kolmanda veerandi lõpuni 6.31.

Valge mängitakse korvi alla täiesti vabaks. 40:33.

Algas teine poolaeg.

Tartule on Hermet toonud 10, Kivi 9 ja Drungilas 7 punkti. Leedulane on võtnud ka 7 lauapalli.

Poolaeg läbi, Tartu võitis selle 38:31.

Käib poolaja viimane minut.

Mõlemad pooled patustavad järjest pallikaotustega. Parema tegutsemise korral võiks Tartu juhtida kümne punktiga. Aga seis on 36:31.

Mažeika taba kahest vabaviskest ühe ja nüüd on Tartu viiega peal. 34:29.

Drungilas võitleb hästi lahtiste pallide eest ja Kataja vahetusmees Samuli Vanttaja teeb oma neljanda vea.

Robert Valge tabab kolmese ja viib Tartu taas ette. Poolajani on pisut üle nelja minuti, Tartu juhib 31:29. Raske hetk üle elatud...

Vastaste põhikeskmängija Walters teeb kolmanda vea ja läheb pingile, Samal ajal sekkub taas mängu nelja veaga Mažeika.

Hermet tabab koos veaga ja vähendab pisut vahet. Poolajani 6.25. Seis Tartu poolt vaadates 26:29.

Jürgenstein kaotab kõigepealt oma mehe kaitses ära ja astub siis otsajoonele. Vastastele kaks kiiret kolmest ja siis veel ühest pallikaotusest alley-oop. 19:25...

Tartu on väljakult tabanud 67 protsendiga, lisaks Mažeika neljale veale valmistavad muret 6 pallikaotust.

Tartule on Kivi toonud juba 9 punkti, visked väljakult kolmest kolm. Hermeti arvel on 4 punkti. Vastaste resultatiivseim on Ogungbemi-Jackson 7 punktiga.

Esimene veerandaeg läbi, Tartu võitis selle 19:17.

Nüüd vahetab Joonas-Anton Jürgenstein siiski Mažeika välja, veerandaja lõpuni on 43 sekundit.

Tuletame meelde, et Tartul pole ühtegi teist kogenud tagameest. Aga esialgu jääb Mažeika väljakule.

Ja siis kohe neljanda otsa...

Mažeika teeb aga juba oma kolmanda isikliku vea. Selge ohumärk Tartule.

Eelmäe läbimurre viib Tartu ette. 17:16.

Robin Kivi teeb kaks vajalikku korvi. 15:16.

Nüüd on Tartu jäänud hätta vastaste survega, tulemuseks on pallikaotused ja lihtsad korvid Katajale. Neli minutit esimese veerandi lõpuni, seis Tartu poolelt vaadatuna 11:16.

Vastaste lühike mängujuht Ogungbemi-Jackson karistab Mažeika kiirusega ära. Tartu otsib abi pingilt, mängu sekkuvad Hendrik Eelmäe ja Kent-Kaarel Vene.

Tartu üritab mängida korvi alla ja seni on Hermet ning Drungilas sealt ära lahendanud. 6:2 Tartule.

Hermet viib Tartu 2:0 ette.

Mäng algas!

Kataja alustab nii: Jarred Ogungbemi-Jackson, Fiifi Aidoo, Jarekious Brandley, Mattias Ojala, Brandon Walters.

Tartu algviisik: Martynas Mažeika, Robert Valge, Robin Kivi, Kregor Hermet, Adomas Drungilas.

Spordihoone on 50-60 protsendi ulatuses täidetud.

Nonii, tere õhtust Tartu Ülikooli spordihoonest! Mängu alguseni on aega pisut üle poole tunni ja võistkonnad teevad sooja. Tartul on kõik põhitegijad rivis, koosseisust jäid täna välja Hannes Saar ja Sverre Aav. Tundub, et erinevalt esimesest Soome liiga mängust saab Kataja kasutada 208 cm pikkust ameeriklast Brandon Waltersit, kes eelmisel aastal mängis Poola kõrgliigas. Tõsi, seal oli ta kümne minuti mees.

