OTSEBLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo võitis Ühisliiga hooaja suurima üllataja vastu avapoolaja 21 punktiga

Kalev/Cramo - Astana (VTB Ühisliiga) 92:60. Viis minutit jääb lõpuni. Kalev ees 90:55. Vahe juba 30 punkti - 83:53. Kalev juhib juba 81:52. Täielik seljavõit on tulemas. Kalev juhib 3. veerandi järel juba 74:48. Kalev ees 72:48. Kalevi väikse spurdi järel on edu taas üle 20 punkti - 68:46. 64:46. Astana tabab kaugelt. 64:43 Kalevile. 60:41 Kalevile. 57:37. Pool kolmandast veerandist mängitud. Juba 56:33. 54:33 Kalevile. Moultrie jõudis 10 punktini. Edu püsib - 52:31. 50:29 Kalevile. Teine poolaeg on alanud. Kalev on võitnud avapoolaja kindlalt 48:27. Kalevi resultatiivsemad on siiani Mirkovic 12 ja Lewis 9 punktiga. Kitsing surub palli korvi seisuks 46:25. Kalev on suurepärases hoos! 42:25 Kalevile. Minut avapoolaja lõpuni. 40:24 Kalevile. Kalev võimutseb lauas - 25:13 (ründelauas 8:1). Kalev juhib 38:20. Kolm ja pool minutit jääb avapoolaja lõpuni. Kalev juhib 38:17. Juba +20! 35:15 Kalevile. 31:15 Kalevile. Juba 29:13 ehk +16. Kalev spurdib ette 27:13. Kalev on võitnud avaveerandi 22:13. Mirkovici kaugviske järel on kalevi edu juba 22:11. 19:11 Kalevile. 17:10 Kalevile. 15:10. Kitsing tabab kaugelt. 12:10. Astana jõuab vaid kahe punkti kaugusele. 12:8. Astana mehed vastasid kaugviskega. 12:5. Lewis tabas. 10:3 Kalevile. Ligi viis minutit mängitud. 9:2 Kalevile - Mirkovic tabas kolmepunktiviske. Ilus algus. Kalevil on skoori teinud Kangur, Keedus ja Moultrie. Kalev on pääsenud 6:2 juhtima. Mäng on alanud.

Kasahstani esiklubi näol on tegu senise hooaja ühe suurema, kui mitte suurima üllatajaga. Mitmetel kordadel ka liiga tippudest jagu saanud Astana paikneb nimelt 12 võidu ja 6 kaotusega tabelis viiendal kohal, Venemaa hiidude Moskva oblasti Himki (13-5) ja Peterburi Zeniidi (10-7) vahel.

Kalev (8-10) heitleb aga viimase ehk kaheksanda play-off’i koha nimel. Meie peamiseks konkurendiks on kujunemas Saraatovi Avtodor (8-10), seitsmendal kohal paikneva Nižni Novgorodi (10-8) ja kümnendal kohal asuva Krasnojarski Jenisseiga (6-12) on väike vahe juba sees. Nii Kalevil kui Avtodoril on jäänud põhiturniiril pidada kaheksa kohtumist, neist neli seejuures n-ö lihtsurelike vastu.

Meie esmaspäevase vastase Astana edu taga on makedoonlasest peatreener Emil Rajkovic, kelle juhtimisel jõudis Ostrów Wielkopolski klubi mullu mõnevõrra üllatuslikult esmakordselt Poola liigas finaali. Tänavu viivad Astanas Rajkovici ideid ellu kuus ameeriklast, kohalikud mehed täidavad statisti rolli.

Astana rünnakuliidriks võib pidada 24-aastast Anthony Collinsit, kellest sai eelmise aasta lõpus Kasahstani kodanik ja ühtlasi koondislane. Teist hooaega Astanas mängiv Collins on kasvatanud oma keskmise punktisaagi mulluselt 11-lt 16-ni. Lühikesele mängujuhile omaselt on tegu ka väga hea söötjaga. Korvialustest jõududest on silmapaistvaimat hooaega tegemas kahemeetrine J. J. O’Brien, kes kogub keskmiselt 15 punkti, 6 lauapalli ja 4 korvisöötu mängu kohta (efektiivsus suisa 19,1).

Korvialuses võitluses ei pea Kalev aga sugugi aukartust tundma, sest pärast võidukat Minski Tsmoki mängu kerkis Ühisliiga suurimaks skooritegijaks meie keskmängija Arnett Moultrie, kes on visanud kümnes mängus keskmiselt 17 punkti (efektiivsus 19,7).