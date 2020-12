OTSEBLOGI | Euroliiga: Žalgiris pikendas võiduseeriat, Baskonia jäi kiirelt raskesse seisu

EUROLIIGA (29.12):

Zenit suudab Maccabi tagasituleku ära hoida ning võtta lõpuks võidu numbritega 78:72. Alex Poythress viskas 15, Mateusz Ponitka 14 punkti. Maccabi täht Scottie Wilbekin viskas üleplatsimehena 18 silma.

Valencia võitis avapoolaja lõpuks 47:39. Baskonia poolelt pole veel mänguaega teeninud kaks meest: Raieste ja Ilimane Diop.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1344018979225014275

Viienda võidu järjest saanud Žalgirise resultatiivseim oli Nigel Hayes 18 punktiga. Lauvergne tõi 16, Grigonis 12 silma. Alba poolelt viskas Simone Fontecchio 14 punkti. Niels Giffey, Tim Schneider ja Luke Sikma lisasid 11 silma.

Läbi! Žalgiris saab lõpuks kirja 74:71. Leedu klubile kindlustasid võidu Grigonise täpsed vabavisked kolm sekundit enne normaalaja lõppu.

Schneider tabab 4,7 sekundit enne lõppu kolmese! Žalgiris juhib veel 72:71.

Grigonis vabavisetel ei eksi, Žalgiris ees 72:68. Lõpuni on jäänud 15 sekundit.

Tim Schneider vastab 2+1 rünnakuga, 68:70.

Arturas Milaknis tabab raske kolmese, viies Žalgirise 70:65 ette.

Zenit on kasvatanud edu kümne punkti peale.https://twitter.com/zenitbasket/status/1344017229533372418

https://twitter.com/EuroLeague/status/1344017240027443201

Grigonis saab raske kahese sisse, Žalgiris juhib 65:61. Normaalaja lõpuni jäänud veidi alla kolme minuti.

Valencia alustas Baskonia vastu võimsalt, minnes kiirelt ette 15:5. Avaveerandi võitsid nad lõpuks 30:17.

Žalgiris juhib kolmanda veerandi järel 54:48. Saksa klubi viskas kolmandal veerandil kõigest 11 punkti.

Sander Raieste taas Baskonia algkoosseisu ei kuulu.

Kohe-kohe algab ka päeva viimane matš Baskonia ja Valencia vahel!

Zenit võitis tugeva teise veerandi toel poolaja Maccabi vastu 37:35. Zeniti ründemängu on vedanud Kevin Pangos (10) ja Alex Poythress (8).

Lauvergne näitab võimu.https://twitter.com/EuroLeague/status/1344006284182499328

Alba juhib avapoolaja järel Žalgirist 37:31. Žalgirise resultatiivseimana on Joffrey Lauvergne toonud kümme punkti. Võõrustajate poolelt on ainsana kümme silma täis saanud Simone Fontecchio.

Maccabi võitis avaveerandi 22:18.https://twitter.com/EuroLeague/status/1344003088605204481

Berliini Alba võitis punktivaese avaveerandi Žalgirise vastu 14:12.

Madridi Real saigi magusa võidu kätte, alistades lõpuks Anadolu Efesi 73:65. Fabien Causeur tõi 15, Trey Thompkins 13 ja Nicolas Laprovittola 10 punkti. Türgi klubi särgis jõudis ainsana kahekohalise punktiarvuni Vasilije Micic (16p).https://twitter.com/EuroLeague/status/1344000550464081922

Berliinis tulevad punkti visalt, kuue minuti järel juhib Alba Žalgirist 8:7.

Real juhib kaks minutit enne normaalaja lõppu Anadolu Efesit 65:63!https://twitter.com/EuroLeague/status/1343996458270416905

Peagi on algamas veel kaks kohtumist, kui Berliini Alba võõrustab Kaunase Žalgirist ja Peterburi Zenit läheb võõrsil vastamisi Tel Avivi Maccabiga,

https://twitter.com/EuroLeague/status/1343992624819138565

Olympiacos sai lõpuks kindla 105:88 võidu Himki üle. Kostas Sloukas tõi üleplatsimehena 25 punkti, 19 silma lisas Saša Vezenkov. Aleksei Šved vastas Himki särgis 22 silmaga, 17 punkti tõid Egor Vialtsev ja Jordan Mickey.

Anadolu Efes on samal ajal võitnud Madridi Reali vastu avapoolaja 37:31.

Olympiacos on teinud kolmanda veerandiga korraliku vahe sisse. Kreeka klubi viskas 27 silma Himki 14 vastu. Viimase veerandi eel on külaliste edu 68:54.

Aleksei Šved on jõudnud uhkesse klubisse. Kas venelane suudab Himki täna ka võidule vedada? Kolmanda veerandaja keskpaigaks juhib Olympiacos 61:58.https://twitter.com/EuroLeague/status/1343980801671786497

Anadolu Efes on teinud mängule korraliku alguse, kui Reali vastu võideti avaveerand 20:13.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1343975378730311692

Olympiakos võitis Himki vastu tasavägise avapoolaja 51:50.

https://twitter.com/EuroLeague/status/1343971593610006532

Vahepeal on alanud ka kohtumine Anadolu Efesi ja Madridi Reali vahel.

Olympiacos võitis Himki vastu avaveerandi 26:23.

Georgios Bartzokas juhendas aastatel 2017-2019 hoopis Himkit.https://twitter.com/EuroLeague/status/1343964589667586053

Päeva esimene kohtumine Himki ja Olympiacose vahel on alanud.

Ajakava:19.00 Moskva oblasti Himki - Olympiacos19.30 Anadolu Efes - Madridi Real21.00 Berliini Alba - Kaunase Žalgiris21.05 Tel Avivi Maccabi - Peterburi Zenit22.00 Baskonia - Valencia

Tervist, korvpallisõbrad! Euroliigas on täna kavas viis kohtumist. Võistlustules on nii Žalgiris kui ka Sander Raieste leivaisa Baskonia.