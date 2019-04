OTSE DELFI TV-s | Veerandfinaalseeria kolmas mäng: Tartu Ülikool võitis poolaja vaid kahe punktiga

MÄNGU KÄIK: Tartu Ülikool võitis avaveerandi 23:20 ning poolaja 41:39.

EELVAADE:



Tartu Ülikool - Tallinna Kalev/TLÜ

17.04.2019, kell 19:00, Tartu, TÜ Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Tartlased olid Kalev/TLÜ-st põhiturniiril mõlemal korral paremad ja ka esimene veerandfinaalmäng kuulus neile 78:73. Hooaja neljandas omavahelises kohtumises läks Tartu küll avaveerandil 16:14 juhtima, kuid poolajaks pääsesid Martin Müürsepa hoolealused 40:31 ette. Vastaseid ülejäänud ajaga enam mängu tagasi ei lastud ning teeniti 87:70 võit. Kalev/TLÜ oli kahes olulises elemendis parem: lauavõitlus võideti koguni 51:32 ja väljakult tabati viskeid 49-protsendiliselt Tartu 34% vastu.

Hätta on jäänud Tartu eelkõige korvi all. Leedulasest keskmängija Tautvydas Šlezas omasid vigastuse tõttu aidata ei saa ning Rain Raadik on kahe viimase mängu kohta suutnud võtta kokku küll viis lauapalli, aga punktiarve siiani avamata. Seevastu ollakse suurtes raskustes Kalev/TLÜ ameeriklasest keskmängija Michael Kyre Buchananiga, kes tegi mõlemas mängus kaksikduubli: esimesel korral 16 punkti ja 18 lauapalli ning teisel 14 punkti ja 11 lauapalli. Tallinna klubi tuleb nüüd mängule igal juhul hea hoo pealt ja kui suudetakse võit võtta, siis Tartu jaoks hinnaline koduväljakueelis kaotab sisuliselt tähtsuse, sest hooaja jätkamiseks võõrsil 19. aprillil enam libastuda ei tohi.