OTSE DELFI TV-s | Valga-Valka jahib Liepaja vastu revanši

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - BK Liepaja

06.03.2019, kell 19:00, Valga, Valga Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Liepaja (5-18) ja Valga-Valka (6-17) kohtusid viimati 3. novembril. Kodumeeskond võitis avaveerandi 28:22, kuid järgmise kümne minutiga lasi Valga-Valka vastastel vaid kaheksa punkti visata ja poolajaks haarati 38:36 eduseis. Liepaja tuli puhkepausilt paremas hoos tagasi ja viimase neljandiku alguseks juhtisid juba nemad 56:49. Neljas veerandaeg kulges skoorirohkelt, aga Valga-Valka laeks jäi kahel korral kuue punkti kaugusele tulek ning kokkuvõttes võeti 76:85 kaotus vastu.

Justin Lamont Johnson oli Liepaja poolelt pidurdamatu, visates üleplatsimehena 39 punkti ja lisaks sai ta kätte 9 lauapalli ning andis 6 korvisöötu. Praeguseks Jurmala eest palliv Carl Anthony Montgomery tõi Valga-Valka parimana 18 punkti ja 12 lauapalli.

Seitsme mehega mänginud Valga-Valka kaotas viimati koduplatsil Riia VEF-ile 54:82. Enne seda saadi ootamatu 59:70 kaotus Jekabpils/SMScredit.lv meeskonnalt ja 79:91 kaotus Pärnu Sadamalt. 10. veebruaril alistati võõrsil 84:76 Läti Ülikool.

Liepaja viimase aja tulemused pole samuti head olnud, kui on tunnistatud Tartu Ülikooli 86:68 ning Jekabpilsi 71:63 paremust. 19. veebruaril võideti Valmierat 73:71.

Valga-Valka eest on Lynden Bernard Rose Jr toonud keskmiselt 15,3 ja Dashawn King 10,3 punkti. Rose'i nimel on samuti 9,0 lauapalli ning Sade Aded Hussein on võtnud 7,0 lauapalli.