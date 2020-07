OTSE DELFI TV-s | Tasavägine heitlus! Eesti korvpallikoondis juhib Leedu vastu enne neljandat veerandaega ühe punktiga

Eesti - Leedu korvpall

Ats Kuldkepp: Debütant Robert Valge on vabaviskejoonel. Paraku kahest null ja esimesi punkte ei tule.

Ats Kuldkepp: Drellilt teine kolmene, 1.26 enne kolmanda veerandaja lõppu on Eesti ees 63:57.

Ats Kuldkepp: Esimese mängijana on neli viga teinud Rain Veideman, seda kõigest kaheksa minutiga.

Ats Kuldkepp: Raieste toob korvi alt kaks punkti juurde, aga Tomas Dimša vastab kolmesega. Eesti edu on 5 minutit enne kolmada veerandi lõppu kahanenud 57:54 peale. Platsile tuleb Robert Valge, kes teeb Eesti koondise debüüdi.

Ats Kuldkepp: Kriisa meelitab Mantas Kalnietiselt järjest kaks viga välja ja Raieste suurendab kolmesega Eesti edu juba 53:44 peale!

Ats Kuldkepp: Kriisa alustab teist poolaega tabava kolmesega, temalt nüüd kaugvisked 4/4!

Ats Kuldkepp: Algas teine poolaeg!

Ats Kuldkepp: Ainsana pole Eesti poolt väljakul käinud debütant Robert Valge.

Ats Kuldkepp: Leedule on Marius Grigonis toonud 8 punkti.

Ats Kuldkepp: Eesti resultatiivseim on 9 punktiga Kerr Kriisa, mänujuhilt ka 3 resultatiivset söötu. Sander Raieste ja Siim-Sander Vene on lisanud 7 punkti. Janari Jõesaare arvel on 2 punkti, 4 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Ats Kuldkepp: Eesti võidab esimese poolaja 47:44!

Ats Kuldkepp: Janari Jõesaar on mehiselt ründelauapallide eest võidelnud. Pool minutit enne poolaja lõppu võlus Jõesaar Kristjan Kitsingule välja hea kolmesekoha ja Kitsing ei eksi. 45:42 Eestile.

Ats Kuldkepp: Kregor Hermet saab minut enne poolaja lõppu kahe vabaviskega samuti käe valgeks. 42:38 Eestile.

Ats Kuldkepp: Oma skoori avab kolmesega ka Drell. 38:35 Eestile.

Ats Kuldkepp: Sutt tabab ka kolmese, Eesti on 35:33 ees.

Ats Kuldkepp: Esimest korda Jukka Toijala käe all koondisesse pääsenud Saimon Sutt viskab kohe kaks punkti ära. Eesti on 6.17 enne poolaja lõppu 31:30 peal.

Ats Kuldkepp: Kriisalt juba kolmas tabav kolmene! Eesti 27:21 ees.

Ats Kuldkepp: Esimese veerandi võidab tänu Kerr Kriisa viimaste sekundite kolmesele 24:21 Eesti!

Ats Kuldkepp: Ulanovas heidab kolmese sisse ja Leedu pääseb täna esimest korda ette. 12:14.

Ats Kuldkepp: Õhtu ilusaim korv, Henri Drell söödab palli selja tagant Rauno Nurgerile, viimane surub palli võimsalt pealt. Eesti on 3.30 enne esimese veerandi lõppu 12:11 ees.

Ats Kuldkepp: Viis minutit mängitud, Eesti on 10:8 ees. Eestil on vedanud, et Leedu on ohtralt vabaviskeid mööda pannud.

Ats Kuldkepp: Vene teeb juba oma teise vea, Eestil on kolme minutiga neli võistkondlikku viga täis.

Ats Kuldkepp: Kriisa kolmene viib Eesti 7:1 ette.

Ats Kuldkepp: Sander Raieste viib korvi alt Eesti 2:0 ette.

Ats Kuldkepp: Mäng käib!

Ats Kuldkepp: Algviisikud: Eesti: Kerr Kriisa, Sander Raieste, Janari Jõesaar Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing. Leedu: Rokas Jokubaitis, Marius Grigonis, Arnas Butkevicius, Eimantas Bendžius, Marek Blaževic.

Ats Kuldkepp: Kohtumise juhtavad sisse Eesti peaministri Jüri Ratase ja FIBA Euroopa peadirektori Kamil Novaki kõned.

Ats Kuldkepp: Leedu tänane koondis:Mantas Kalnietis (Lokomotiv-Kuban), Tadas Sedekerskis (Baskonia), Laurynas Birutis (Monbus Obradoiro), Rokas Jokubaitis (Kaunase Žalgiris), Eimantas Bendžius (Sassari Dinamo), Marek Blaževič (Kaunase Žalgiris), Tomas Dimša (Kaunase Žalgiris), Marius Grigonis (Kaunase Žalgiris), Lukas Lekavičius (Kaunase Žalgiris), Arnas Butkevičius (BC Rytas) ja Edgaras Ulanovas (Fenerbache).

Ats Kuldkepp: Kohtumise alguseni on jäänud 10 minutit, käib mängijate tutvustamine.

Ats Kuldkepp: Tuletame meelde, et Delfi TV otseülekanne algab kell 19.15.

Ats Kuldkepp: Tere-tere Saku suurhallist! Pikk (saali)korvpalli paus saab läbi poole tunni pärast. Mõlemad võistkonnad teevad praegu soojendust.