OTSE DELFI TV-s | Rapla võtab Eesti-Läti liigas vastu tabeliliider Ventspilsi, külalised tegid teisel veerandajal vahe sisse

Rapla AVIS UTILITAS- BK Ventspils

02.03.2019, kell 17:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Ventspils (23-1) ja Rapla (11-12) hooaja esimene omavaheline mäng toimus 27. oktoobril. Juba esimesel veerandajal näitas Läti tippklubi võimu ja läks 35:17 ette. Poolajale siirduti seisult 55:36. Rapla pääses veel 14 punkti kaugusele, aga kolmanda veerandaja lõppedes oli Ventspils siiski 80:48 peal ja kokkuvõttes võeti 100:61 võit. Ousmane Drame säras Ventspilsi poolelt kaksikduubliga, kui viskas 15 punkti ja sai kätte 10 lauapalli. Hunter Mickelson tõi Rapla kasuks 22 silma ja 9 lauapalli.

Rapla kaotas 27. veebruaril Tartu Ülikoolile 76:85, aga enne seda teeniti kolm järjestikust võitu. Skooriga 86:83 alistati Tallinna Kalev/TLÜ, 82:69 VALMIERA GLASS VIA ja 94:85 Pärnu Sadam. Ventspils on kindlat minekut näidanud ja pole pärast hooaja avamängu 85:97 kaotust BC Kalev/Cramole kordagi libastunud.

Rapla parim on Hunter Mickelson keskmiselt 14,5 punkti ja 7,4 lauapalliga. Rihards Lomažs on Ventspilsi kasuks toonud 13,7 silma ning Ousmane Drame on kogunud 7,1 lauapalli.