OTSE DELFI TV-s | Pärnu võitis Rapla vastu avapoolaja seitsme punktiga

RUS 3

Korvpalli Eesti meistriliigas on laupäeval, 20. aprillil omavahelises neljandas veerandfinaalmängus vastamisi minemas Pärnu Sadam ja Rapla Avis Utilitas. Kui viimased vajavad kindlasti võitu, et seerias ellu jääda, siis Pärnu edu korral oleksid nemad koheselt poolfinaalis. Delfi TV teeb 17 algavast mängust otseülekande.