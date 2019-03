OTSE DELFI TV-s | Pärnu loodab Kalev/Cramo vastu suurüllatuse sepistada

Kalev/Cramo suurimad skooritegijad on Arnett Moultrie ja Reggie Lynch, kes visanud vastavalt 15,0 ja 13,3 punkti. Ameeriklastest keskmängijad on kätte saanud vastavalt 5,6 ja 5,7 lauapalli.

Pärnu resultatiivseimad on Demetre Rivers ja Mihkel Kirves 17,7 ja 15,0 punktiga. Viimane on võtnud lisaks 8,7 lauapalli ja Riversil on neid 5,3 mängu kohta.