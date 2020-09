OTSE DELFI TV-s | Korvpallirahvas püüab vabavisete Guinnessi rekordit, eesmärgist on täidetud juba üle poole

Üle Eesti toimub üritus kell 10-18, aga mitmetes viskekohtades saab rekordile kaasa aidata lühema ajavahemiku jooksul. Täpse kellaaja ja koha leidmiseks vaata allpoololevat kaarti või külasta veebilehte vabavise.ee. Kokku on Eestis rekordi üritamiseks üles seatud 71 väljakut, millest suurem osa asuvad vabas õhus.

Kella 13-ks oli tabatud juba üle 50 000 vabaviske. Selle tempoga jätkates peaks 100 000 korraliku varuga alistuma.

Kokku loetakse ka möödavisked ja nii selgub ka Eesti korvpallirahva vabaviskeprotsent. „Avalikustame protsendi isegi siis, kui see jääb alla 50. Viskama on oodatud absoluutselt kõik. Me ei ole Põhja-Korea, kus protsent on 99,98,” ütles projekti eestvedaja Oliver Läll.

Hea Delfi lugeja, jaga aadressil sport@delfi.ee või Delfi Spordi Facebooki lehel meiega oma viskamisest pilte, videosid või lihtsalt huvitavaid kilde!

Vabavisete Guinnessi rekordi üritus 50 000 tabamust sai täis kella 13 paiku, nüüdseks on arv suurenenud juba 56 000-ni. Tartu Ülikooli spordihoones pandi püsti lausa kuus korvi.https://www.facebook.com/TYkorvpall/posts/3875082402519191&show_text=true&width=552&height=717&appId Nii saatis Tartu palli korvi EOK president Urmas Sõõrumaa.https://www.facebook.com/urmas.soorumaa.18/videos/807226010016172/&show_text=1&width=269 Tartus Kvissentali piirkonnas on kolm korvi üles seadnud Rocki korvpalliklubi. Kohal on näiteks Tanel Tein, Valmo Kriisa, Tarmo Kikerpill ja Asko Paade.Foto: Vahur Kalmre Kahekordne maailmameister Priit Tomson proovis kätt täna Tallinna lähedal avatud Tiskreoja korvpalliplatsil. Vigastuse tõttu kasutas Tomson "saianaise" tehnikat.Foto: Ardo Kaljuvee / Tiskreoja Delfi lugejad kinnitavad fotode abil, et viskamine on täies hoos ka Haapsalus. Hetkel, kui Eestis oli tabatud üle 30 000 vabaviske, andis oma Tartus Tamme staadionil viie tabamusega oma panuse ka freestyle-suusatamise maailmameister Kelly Sildaru. "Korvpalli tunne on," ütles ta pärast sooritust.https://www.facebook.com/Olympiafann/videos/1631185077056235/&show_text=1&width=560