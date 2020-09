Üle Eesti toimub üritus kell 10-18, aga mitmetes viskekohtades saab rekordile kaasa aidata lühema ajavahemiku jooksul. Täpse kellaaja ja koha leidmiseks vaata allpoololevat kaarti või külasta veebilehte vabavise.ee. Kokku on Eestis rekordi üritamiseks üles seatud 71 väljakut, millest suurem osa asuvad vabas õhus.

Kokku loetakse ka möödavisked ja nii selgub ka Eesti korvpallirahva vabaviskeprotsent. „Avalikustame protsendi isegi siis, kui see jääb alla 50. Viskama on oodatud absoluutselt kõik. Me ei ole Põhja-Korea, kus protsent on 99,98,” ütles projekti eestvedaja Oliver Läll.

