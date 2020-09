OTSE DELFI TV-s | Korvpallirahvas püstitas uhke Guinnessi rekordi - 100 000 vabaviset!

„Suur tänu kõikidele korvpallisõpradele, korraldajatele, kohtunikele ja teistele, kes tegutsesid täna kui üks võistkond. Korvpall on meie mäng ja tänane on selle ehe näide – Eesti inimesed tulid ühise eesmärgi nimel välja ja näitasid taaskord hingestatust. Võimas!“ sõnas vahetult pärast 100 000 korvi täitumist Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Kuigi enamustes kohtades tõmmatakse üritusele joon alla kell 18, siis rekordi lõpptulemus selgub täna poole kaheksa paiku Peetri kooli väliväljakul, kus korvpallifänn Mirjo Koit otsustas visata päikesetõusust päikeseloojanguni.

Kella 14.45-ks oli tabatud juba üle 80 000 vabaviske. Selle tempoga jätkates oli juba selge, et 100 000 peaks alistuma.

Kokku loetakse ka möödavisked ja nii selgub ka Eesti korvpallirahva vabaviskeprotsent. „Avalikustame protsendi isegi siis, kui see jääb alla 50. Viskama on oodatud absoluutselt kõik. Me ei ole Põhja-Korea, kus protsent on 99,98,” ütles projekti eestvedaja Oliver Läll.

Vabavisete Guinnessi rekordi üritus Mõistagi aktsioon veel jätkub ja kella 18-ks selgub, millised on täpsed rekordnumbrid. Ja Guinnessi rekord 100 000 vabaviset on täis! Juba poolteist tundi enne ürituse lõppu on ihaldatud eesmärk täitunud. Juba 99 000 on täis tiksunud. Kohe peaks hakkama täis saama juba 94 000 vabaviset. Rauno Pehka viskas 1000.palli Tallinnas Merirahu kossuplatsil V30K1. BC Kalev/Cramo mehed Kregor Hermet, Devin Thomas ja treener Indrek Reinbok täna avatud Tiskreoja kossuplatsil Guinnessi rekordisse panustamas (Foto: Ardo Kaljuvee / Tiskreoja). Tallinnas Snelli väljakul asuval Alexela areenil on kogu päev tihe andmine käinud. Oma panuse andis ka Delfi pere. Tabatud vabavisete arv hakkab jõudma 80 000 kanti. Tundub, et eesmärk täidetakse! Peaminister Jüri Ratas saatis palli korvi Tallinnas G4S-i maja juures. Kohal olid ka mitmed Kalev/Cramo mängijad ja treenerid. Legendaarne Aleksei Tammiste osalemas vabaviskerekordis täna avatud Tiskreoja korvpalliplatsil.Foto: Ardo Kaljuvee / Tiskreoja 50 000 tabamust sai täis kella 13 paiku, nüüdseks on arv suurenenud juba 56 000-ni. Nii saatis Tartu palli korvi EOK president Urmas Sõõrumaa.https://www.facebook.com/urmas.soorumaa.18/videos/807226010016172/&show_text=1&width=269 Tartus Kvissentali piirkonnas on kolm korvi üles seadnud Rocki korvpalliklubi. Kohal on näiteks Tanel Tein, Valmo Kriisa, Tarmo Kikerpill ja Asko Paade.Foto: Vahur Kalmre Kahekordne maailmameister Priit Tomson proovis kätt täna Tallinna lähedal avatud Tiskreoja korvpalliplatsil. Vigastuse tõttu kasutas Tomson "saianaise" tehnikat.Foto: Ardo Kaljuvee / Tiskreoja Delfi lugejad kinnitavad fotode abil, et viskamine on täies hoos ka Haapsalus. Hetkel, kui Eestis oli tabatud üle 30 000 vabaviske, andis oma Tartus Tamme staadionil viie tabamusega oma panuse ka freestyle-suusatamise maailmameister Kelly Sildaru. "Korvpalli tunne on," ütles ta pärast sooritust.https://www.facebook.com/Olympiafann/videos/1631185077056235/&show_text=1&width=560