OTSE DELFI TV-s | Kas selgub Eesti meister? Kalev/Cramo võitis kolmandas finaalmängus avaveerandi nelja punktiga

Koduse liiga play-offi poolfinaalist alustanud Kalev/Cramo teenis 3-0 seeriavõidu Pärnu Sadama üle ning sama on kordumas "väikese" Kalevi vastu finaalis. Kolm viimast hooaega on Kalev/Cramo Eesti meistriks tulnud ja nüüdki ollakse sellest 40 minuti kaugusel. Martin Müürsepa hoolealustel saab olema keeruline suurfavoriiti üllatada, et hooaeg jätkuks, aga ajalugu on teatavasti juba tehtud, kuna klubi teeb esimest korda kaasa finaalseerias.