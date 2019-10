OTSE DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramo hea hoog jätkub ka koduses liigas või suudab Tartu üllatada?

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas on sellel nädalal toimumas üheksa kohtumist, millest neli Eesti-sisesed vastasseisud ning kahes on Eesti klubid kohtumas Läti omadega, kui Rakvere Tarvas sõidab külla Riia VEF-ile ning Tallinna Kalev/TLÜ BK Ventspilsile. Eesti klubide duellidest on ilmselt oodatuim Tartu Ülikooli ja BC Kalev/Cramo kolmapäevane vastasseis.