OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo murdis E-korvpalliliigas poolfinaali. Kes võidab Tartu ja Rapla lahingu?

Kell 17 kohtusid BC Kalev/Cramo (põhiturniiril 3 võitu ja 3 kaotust) ja Rakvere Tarvas (2-4). Kalevlased võtsid võidu 52:43 ja lähevad poolfinaalis kokku Tallinna Kalev/TLÜ-ga (4-2).

Kell 19 lähevad vastamisi Tartu Ülikool (3-3) ja Rapla Avis Utilitas (3-3). Võitja kohtub kolmapäevases poolfinaalis põhiturniiri täiseduga (6-0) läbinud Pärnu Sadam/Transcomiga.

Põhiturniiri omavahelises mängus jäi peale Tartu 80:56.

Tartu suurimaks punktitoojaks on kerkinud Hannes Saar 25 silmaga mängu kohta, Kregor Hermet on lisanud keskmiselt 15,3 punkti. Rapla resultatiivsemad on seni olnud Jan Märten Ratas 17 ja Markus Ruubel 15,4 silmaga.