Ootamatu pööre: Kerr Kriisa liitub ilmselt Eesti korvpallikoondisega

Kui suvistes sõprusmängudes pakkus Eesti korvpallikoondis kodupublikule ilusaid esitusi, siis läheneva kahe valikmängu eel on tulenevalt koroonaolukorrast ja teistestki põhjustest koondise koosseis jätkuvalt lahtine. Koondise peatreeneri Jukka Toijala sõnul saab lõplik koosseis selgeks alles esmaspäeval, aga vähemalt USA-s Arizona ülikoolis mängiva Kerr Kriisa osas olid sõnumid positiivsed.

"Kerri [Kriisa] puhul tundub, et on positiivseid uudiseid ja ta tuleb," sõnas Toijala ERR-ile. "[Maik-Kalev] Kotsar, [Kristian] Kullamäe ja [Siim-Sander] Vene ei tule kindlasti ja veel mitme puhul on väga väikesed võimalused, et asjad saavad korda ja nad saavad tulla."

"Kristjan [Kitsingu] puhul on praegu teada, et tema Leedus antud test oli negatiivne ja ta saab Eestisse tulla, aga ta peab siin andma veel ühe proovi, et saaks koondisega liituda. [Henri] Drelliga on keerulisem, tema koduklubis on positiivse koroonaproovi andnud rohkem kui üks mängija ja ei ole kindel, et ta tulla saab," jätkas peatreener.

"[Sander] Raiestega on nii, et mees ise tahaks tulla, aga klubi takistab," lisas Toijala.

