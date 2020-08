Null kogenud mängijat: Tartu korvpallimeeskonna noorenduskuur jõudis asjade kokkulangemise tõttu lõpule

Tartu spordidirektori Janar Taltsi sõnul ei olnud pelgalt noorema põlvkonna mängijatega läbi ajamine plaan A. „Üritasime suve jooksul vanemate meestega ka rääkida, aga mõni on näppude vahelt ära läinud. Kõigil on oma põhjused olnud. Kindlasti tahtsime, et Tanel Sokk meie juures jätkaks. Nimekirjas oli veel mehi, aga ei jätkunud piisavalt jõudu. Eelarve on nagu ta on. Peame noorte välismaalastega loteriid mängima, vaatame, mis neist tuleb,” rääkis Talts.

Augustikuu hakkab varsti lõppema - pole ime, et enamikel Eesti tippkorvpalluritel on juba leping olemas. Turule on suurematest nimedest jäänud Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing ja suvel Eesti koondises debüteerinud Robert Valge. Tartul on võimalik neist palgata ainult Valget.

