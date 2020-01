Norra klubiga liitunud Toomas Raadik: võiksime Eesti võistkondadega kenasti mõõtu võtta

"Eesti-Läti liigas võiks minu praegune meeskond Eesti klubidega kenasti mõõtu võtta. Kalev/Cramo, Ventspilsi, VEF-i ja Ogre skalpi oleks raske võtta, aga ülejäänud meeskondadega võiks vabalt mängida," rääkis Raadik portaalile Korvpall24.ee.

"Ametlikke tiimitrenne on meil neli korda nädalas, kõik muu on individuaalne – kes tahab saab kasutada saali, kus on olemas viskemasin, ja jõusaali. Meie tiimis olen ainuke profimängija mina, teised kõik käivad kas tööl või õpivad," lisas ta.

