Noortekoondise peatreener Indrek Visnapuu tunnistas alkoholitarbimist teel U18 EM-ile

Portaal korvpall.ee kirjutab, et Rumeeniasse lennates oli Visnapuu tarbinud alkoholi ja sellises seisundis ka hoolealustega isiklikel teemadel vestlema kippunud, tekitades nii ebamugava õhkkonna.

"Möönan, et lõõgastumisega liialdamine oli ebaprofessionaalne," lausus Visnapuu ja kinnitas, et see juhtus vaid turniirile sõites.

Visnapuu rääkis, et tema ebaprofessionaalne käitumine turniiri eel kokkuvõttes "tulemusele mõju ei avaldanud ja töö professionaalsus ei kannatanud".

Korvpalliliidu president Jaak Salumets ei soovinud U18 koondises toimunut kommenteerida, põhjendades, et pole asjaoludega kursis.

