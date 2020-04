Noori korvpallureid treenima hakkav Kuusmaa: ma polegi sellist võistkonda varem juhendanud

"Kindlasti on tegemist uue ja põneva väljakutsega. Sellist võistkonda, kus mängijad alles tahavad korvpalluriks saada, polegi ma varem juhendanud," kommenteeris Kuusmaa, kelle üheks eesmärgiks on leida Audentese esindusvõistkonnale võistlusväljund piiri taga.

"Minu selge nägemus on, et spordigümnaasiumi korvpallinoored peavad mängima rahvusvahelises liigas. Seda ideed toetab ka alaliit ja spordigümnaasium ning kõik osapooled lubasid anda endast parima, et see saaks realiseeritud," lisas ta.

Poiste puhul käib jutt U20 vanuseklassi EYBL sarjast ning Adidas Next Generation Tournament'ist ning tüdrukute puhul U19 EYBL-st.

Samuti soovib Kuusmaa tuua uut hingamist. "Jälgisin möödunud suvel U16 koondiste mänge ja ma näen, et selles vanuses mängitakse n-ö meeste korvpalli. Juba antud vanuses tuleb viljeleda füüsilist korvpalli. Neid stiile tahaksin natuke muuta. Üldjoontes on meie eesmärk kasvatada mängijaid, kes on valmis profikorvpalli siirduma. Teeme seda samm-sammult ja tulemust näeme kahe-kolme aasta pärast."

31-aastane Martin Rausberg näeb, et Audentes on noorele korvpallurile parim koht arenemiseks. "Spordigümnaasiumisse tulek on noorte jaoks alati suur elumuutus. Treenerite ülesanne on anda neile kõik instrumendid kätte, et neist saaksid suurepärased korvpallurid ja sellele lisaks oleks esindatud ka tugev hariduse pool. Eestis ei ole hetkel mujal selliseid tingimusi ja võimalusi, kus seda kõike teha. Ootan uut väljakutset põnevusega."

