Nimekas mängija lahkus Rytasest, Kitsing võib jääda võistkonna ainsaks leegionäriks

NBA ja Euroliiga kogemusega Ndour esines Rytase eest korralikult, aga ta otsustas vastu võtta Hiina klubi Zheijang Golden Bullsi pakkumise.

Portaal Basketnews.lt kirjutas, et kui Ndouri panuse ja suhtumisega oli Rytase juhtkond rahul, siis ameeriklasest tagamehe Ryan Boatrighti puhul on asjad vastupidi. Väidetavalt otsib Rytas võimalusi, et leping lõpetada.

Endise Kalev/Cramo tsentri Keith Bensoni lühiajaline leping saab läbi jaanuari lõpus, suure tõenäosusega koostööd ei pikendata.

Portaal 15min.lt andmetel on seis segane ka Rytase nimekaima mängija Andrew Goudelockiga. Ameeriklase vastu tunnevad huvi mitmed tugevad Euroopa klubid.

Leegionäride asemele kavatsetakse võtta nooremapoolseid Leedu korvpallureid. Algust tehti juba eile, Ndouri asemel kaasati tiimi seni Leedu esiliigas mänginud Martynas Pacevicius (23).

Vähemalt kuu aega põlvevigastusega audis olev Kristjan Kitsing on ainuke Rytase leegionär, kelle kohta pole Leedu meedias kuulujutte olnud.

Peatreener Donaldas Kairys, kes Kitsingu võistkonda kutsus, jääb hoolimata kehvadest tulemustest samuti ilmselt oma positsioonile, sest Rytasel polevat raha, et Kairysele kompensatsiooni maksta.

Rytas on FIBA meistrite liigas ühe võidu ja nelja kaotusega E-alagrupis viimasel kohal, Leedu kõrgliigas annavad üheksa võitu ja viis kaotust kolmanda koha.