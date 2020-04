NBA draftiks end üles andnud Raieste unistab Euroliigast: tahan näidata, et Kalevis kogetu ei jooksnud mööda külge maha

Hispaania hiiu Vitoria-Gasteizi Baskonia hingekirja kuuluv Raieste tõdes, et otsus end drafti üles anda sündis alles viimaste päevade jooksul. "Täpselt 2-3 päeva tagasi helistas agent ja soovitas nime kirja panna. USA poolne agentuur oli mul soovitanud seda teha. Väga ei oska öeldagi, mis saab seoses sellega."

Raieste oli drafti nimekirjas ka mullu, ent võttis end hiljem sealt maha. Kas tänavu samamoodi? "Hetkel ma kindlat otsust teinud pole. Mul on veel kuu aega otsustada, kas hoida nime seal või mitte," rääkis Raieste Delfile.

Möödunud hooajal Kalevis laenul viibinud Raiestel on veel järel üks aastat lepingut Hispaania kõrgliigas ja Euroliigas palliva Baskoniaga. "Arvatavasti jätkan nende ridades jah. Praeguse seisuga ootavad nad mind sügisel ikkagi tagasi. Mind käidi ka siin jälgimas, ei olnud nii, et saadeti lihtsalt Eestisse ära. Tundus, et jäädi minu käiguga rahule."

Raieste tunnistas, et soovib ka ise jätkata Baskonias. "Muidugi! Tahaksin kindlasti seal läbi lüüa. Soovin näidata, et Kalevis kogetu ei jooksnud mööda külge maha," sõnas eestlane, lisades, et soovib saada kirja minuteid nii Hispaania kõrgliigas kui Euroliigas.

Kuidas on hetkel olukord Cramos ning kas on tulnud jutuks ka võimalik jätkamine Eesti klubis? "Viimased nädalad on klubis käinud läbirääkimised praeguste lepingute lõpetamise osas. Tuleviku peale pole hetkel mõeldud."

Lõppenud hooajaga jääb VTB Ühisliigas debüteerinud mees rahule. "Hooaeg andis palju juurde. Vahet pole, et mängisin veidi positsioonist väljas. VTB-s õnnestus ikkagi mõned minutid kirja saada. Kasvõi positsioonilt väljas mängimine on seal ikka parem, kui pingil olla."

Eesti-Läti ühisliigas tõi ta Kalevi särgis keskmiselt mängus 7,5 punkti, 3,8 lauapalli ja jagas 1,7 tulemuslikku söötu. Esimesel hooajal VTB-s teenis Raieste keskmiselt mänguaega 14 minutit, visates selle jooksul 3,8 punkti ja korjates 2,6 lauapalli.