Naiste korvpallikoondis lõpetab EM-valiksarja mängudega Venemaa ja Bosnia vastu

C-alagrupis nelja kaotusega viimast kohta hoidev Eesti rahvusnaiskond sõidab Orenburgi 14 mängijaga: Martha-Liisa Oinitš, Kadri-Ann Lass, Greeta Üprus, Merike Anderson, Jane Svilberg, Victoria Ida Vähi, Viktoria Kisseljova, Sofia Kosareva, Marija Gontšarova, Marie Anette Sepp, Anete Elisabeth Adler, Helena Stina Svilberg, Mailis Pokk ja Janne Pulk.

Lõplik koosseis eelseisvateks mängudeks sai paika alles täna. Erinevatel põhjustel jäävad eemale nii Tartu Ülikooli naiskonnas kui Ameerika Ühendriikides pallivad koondislased.

Koondise peatreeneri Allan Siimanni sõnul saab koondis esimese täiskoosseisus trenni teha alles Venemaal. „Praegusel ajal tuleb ootamatusteks valmis olla ja kohaneda. Valiktsükli viimased mängud tulevad kindlasti väga rasked, sest vastas on Euroopa tippvõistkonnad – ülitugev Venemaa naiskond ning FIBA ekspertide poolt valiksarja kõige silmapaistvamaks võistkonnaks valitud Bosnia. Meie peamine eesmärk on kokkulepitud nüanssidest kinni pidada, võidelda väljakul iga sentimeetri eest ning mängida keskendunult. Mida rohkem väikeseid lahinguid me platsil võidame, seda rohkem annab see koondise enesekindlusele juurde.“

Eesti naiskond kohtub 4. veebruaril Eesti aja järgi kell 16.30 Venemaaga ning 6. veebruaril algusega kell 13.30 Bosnia ja Hertsegoviinaga. Kohtumisi näeb otseülekandes FIBA Youtube`i kanali vahendusel.