Naiste korvpallikoondis jõudis Sarajevosse. Vaata, kes EM-valikmängudeks võistkonda kutsuti!

Eesti naiskonnal tuleb 12. novembril vastamisi minna Bosnia ja Hertsegoviina ning 14. novembri Šveitsi rahvuskoondisega. Aasta tagasi võõrsil peetus kohtumises pidid eestlannad tunnistama Šveitsi 73:63 paremust ning kodusaalis jäädi 96:66 alla tugevale Venemaale.

Võistlus- ning reisigraafikute tõttu ei õnnestunud koondisel enne Bosniasse lendu koguneda. Peatreener Allan Siimann usub, et nn. „mulli“ formaat aitab mängijatel kiiresti üksteisega kohaneda. „Peamine rõhk saab olema võistkondliku mängu ja identiteedi paika saamisel, et oleksime mängudes valmis võidu nimel võitlema. Loomulikult on mulli kontseptsioon uudne ning võib mõjuda mängijatele erinevalt, kuid nii väljakul kui selle kõrval ühise keele leidmise vaatevinklist võiks see tulla kasuks. Meil on siin võimalik mängudeks detailselt valmistuda ja enda tegemisi operatiivselt analüüsida.“

Siimanni hinnangul on koondises hea kooslus noortest ja kogenud mängijatest. „Meil on samadel positsioonidel erinevate stiilidega mängijad ning väga olulise osana on koondises konkurents ehk kui me sisenesime mulli 14 mängijaga, siis mõlemaks mänguks saame üles anda 12. Väljakule saamine on vaja treeningutel välja teenida.“

Peatreeneri valikusse mahtusid järgmised mängijad:

Birgit Piibur (TLÜ)

Marie Anette Sepp (Audentese SG/ASG)

Janeli Lilleallik (BC Elva/CHKK)

Helena Stina Svilberg (Audentese SG/ASG)

Janne Pulk (Keltern Rutronik Stars)

Mailis Pokk (Keltern Rutronik Stars)

Laina Mesila-Kaarmann (BC Elva/CHK)

Merike Anderson (TLÜ)

Victoria Ida Vähi (Baloncesto Femenino Cartagena)

Eleriin Vaino (TÜ/Kalev)

Anna Gret Asi (TÜ/Kalev)

Kadri-Ann Lass (Uni Györ)

Marta-Liisa Oinitš (TLÜ)

Sofia Kosareva (TLÜ)

Koondise abitreenerid on Alar Varrak ja Brett Nõmm. Naiskonnaga on kaasas ka füsioterapeut Mirjam Lehismets, arst Hans Arro, massöör Kätlin Piirimäe ja mänedžer Taavi Kruut.

Eelseisvaid EM-valikmänge näeb otseülekandes FIBA Youtube`i kanalil. Kohtumised algavad Eesti aja järgi kell 20.00 (Bosnia - Eesti) ning 17.00 (Eesti - Šveits).