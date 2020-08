Mullu eestlaste võidetud Red Bulli 3x3 tänavakorvpalliturniir tuleb taas

Kvalifikatsioonipäeval 29. augustil Tallinnas Pärnu maantee viadukti all pääseb võistlema kuni 32 meeskonda ja 12 naiskonda (3 mängijat + 1 varu). Järgmisel päeval toimuva finaalturniiri võitjamees- ja naiskonnad sõidavad novembris Türki rahvusvahelisele finaalvõistlusele Eestit esindama või reisipiirangute rakendamisel saavad võitjad korraldajalt võrdväärse auhinna. Rahvusvahelise finaali auhinnaks on 8000 eurot.

Red Bull Half Court on FIBA 3x3 reeglite alusel mängitava tänavakorvpalli variatsioon – mängitakse 21-punktini või 10-minutilise mänguaja lõpuni. Seetõttu põhineb mäng rünnakul ja kiirel tempol.

Alagruppidest pääseb edasi 2 enim Own the Court punkte saanud meeskonda. Punkte saab teenida mängu võiduga (5 punkti) ja Own the Court boonusega (6 punkti). Own the Court boonuse saab võistkond, kes alagrupimängudes on visanud enim punkte.

Lõppkokkuvõttes esindavad naiste ja meeste kategooria võitjad Eestit Türgis, kus võisteldakse viieteistkümne riigiga. Reisipiirangute rakendumisel saavad võitjad reisiga võrdväärse auhinna.

Võistluste ajakava ja registreerimine:

· 29. augustil 12:00, kvalifikatsioon Tallinnas Pärnu mnt viadukti all

· 30. augustil 18:00, Eesti finaal Tallinnas Pärnu mnt viadukti all

Registreerida saab veebiaadressil www.redbull.ee/redbullhalfcourt