Mis saab eestlaste koduklubidest ja kogu Itaalia korvpallist?

Itaalia korvpalli meistriliigas, kus pallivad ka eestlased Siim-Sander Vene (Varese) ja Henri Drell (Pesaro) on hooaeg teadmata ajaks peatatud. Ka kohalikus esiliigas pallivad mitmed eestlased. Rain Veideman esindab Rooma Eurobasketit, Kaspar Treier ja Mikk Jurkatamm kuuluvad Ravenna ridadesse. Väljaande La Stampa teatel on 17 klubi peale juba 49 välismaalast riigist lahkunud. Teiste hulgas naases Eestisse ka Henri Drell.

Veelgi suurem hoop ähvardab klubisid finantsilise poole pealt. Itaalia väljaande andmetel võivad 17 korvpalliklubi kahjud olla kokku ligikaudu 40 miljonit eurot. Ilma play-off mängudeta võib kahju veel suureneda kolme miljoni euro võrra. Võimalike kulude juures teeb veelgi valusamaks kriisi asjaolu, et senise hooaja jooksul külastas Serie A-s igat mängu keskmiselt 4273 inimest. Vaid korra liiga ajaloos on see näitaja olnud suurem.