Mihkel Kirves sõlmis karjääri esimese välislepingu

"Väga tore, et Mihkel meie võistkonnaga liitub. Ta on noor ja usun, et ta sulandub meie tiimi sisse. Oleme temast kuulnud suurepäraseid asju ja ma usun, et ta aitab meid nii platsil kui ka väljaspool seda," ütles Levice peatreener Michal Madzin klubi kodulehele.

22-aastane Kirves Levice uue hooaja esimene võõrleegionär.

Kevadel võitis Kirves Pärnu ridades karjääri esimese täiskasvanute medali. Pärnu alistas pronksiseerias mängudega 3:0 TalTechi. Kirves valiti ka Eesti liiga parimaks kaitsemängijaks.