Meistriliiga debüüt 29-aastaselt: Valga-Valka toob meeskonda madalamate liigade staari

“Rauno on suure südamega võitleja ning aitab meid väljaku mõlemas otsas. Ta on motiveeritud ning meil on hea meel, et ta mängib nüüd Valgas,” sõnas klubi peatreener Marko Zarkovic Korvpall24.ee portaalile pärast kinnitamist, et mängumehe allkirjad on lepingul all.

Nooruses suusatamisega tegelenud ja alles 16-aastasena korvpalli juurde jõudnud Meerits on Viljandimaal kohalikke liigasid mänginud juba rohkem kui kümmekond aastat, aga üle-eestilisele korvpallikaardile kerkis ta hooajal 2015/16 BC Viljandi teise liiga tiimiga.

