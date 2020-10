Eesti korvpalliklubides paistab silma kaks lähenemist. Siiani on enamik panustanud tiimi ehitamisel peamiselt välismaalt toodud mängijatele, ent sekka on sattunud ka meeskondi, kus on otsustatud anda oma noortele võimalus. Tänavuse hooaja esimesed mängud on näidanud noorte osakaalu suurenemist. Mitu klubi teevad seda teadlikult