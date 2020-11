Meedia: Henri Drell nakatus koondiseakna eel koroonasse

Pesaro on viimase nädala jooksul teatanud mitmest koroonajuhtumist. Seni oli meediast läbi käinud vaid Tyler Caini nimi. Eilses 84:63 võidumängus oli ameeriklane siiski platsil tagasi.

Küll jäid aga mängust eemale Drell, Michele Serpilli ja Frantz Massenat. Sportando teatel on nad kõik jäänud koroonaviiruse küüsi.

Eesti korvpallikoondisel on ees ootamas EM-valiksarja kohtumised Venemaa ja Põhja-Makedooniaga. Koondise peatreener Jukka Toijala avalikustab lõpliku nimekirja mängijatest esmaspäeval. "Drelliga on keerulisem, tema koduklubis on positiivse koroonaproovi andnud rohkem kui üks mängija ja ei ole kindel, et ta tulla saab," sõnas soomlane pühapäeval ERR-ile.

Pesaro hoiab Itaalia kõrgliigas viie võidu ja kolme kaotusega kolmandat kohta. Drell on käinud platsil viies mängus, tema keskmisteks näitajateks on 11,8 minutiga 1,8 punkti, 2,13 lauapalli ja 1 resultatiivne sööt.

