Maui saarel põlvevigastusest taastuv Matthias Tass: teen kõik selleks, et tugevamana tagasi tulla

Kuidas sul sellel keerulisel ajal läheb? Kus viibid ja millega oma päevi sisustad?

Minul läheb praegusel ajal üsna rahulikult. Hoian ennast karantiinis ning paljuga peale taastusravi ja seriaalide vaatamise ei tegele. Viibin praegu Maui saarel ja naudin ilusat ilma. Suveks pruuniks loodetavasti.

Kuidas ameeriklased eriolukorraga kohanenud on?

Ameeriklastel on suur paanika kui täiesti aus olla. Igasuguseid eriolukordi on välja kuulutatud ning kõik peavad kodudes olema nagu igal pool mujal maailmas. Suur võistlus on selle peale, kellel kõige rohkem tualettpaberit on.

Vigastasid möödunud aasta lõpus põlve. Räägi pisut lähemalt, mida su vigastus endast kujutab ja kuidas see juhtus?

Tegemist on ACL rebendiga, eesti keeles on see eesmine ristatiside. Juhtus see nii, et peas oli mõte saada erinevatesse top 10 edetabelitesse pealtpanekuga üle vastase, aga siis keha andis teada, et sinna ma ikka ei jõua. Aga tõsisemal toonil rääkides läksin tõesti üle vastase palli pealt suruma. Suutsin vasaku jala maha panna ning kui parema maha panin ja tõukama hakkasin, siis kadus jalg alt ja käis põlves käis pauk. Tegelikult on see haruldane juhus kui antud vigastus tõukamisel juhtub. Enamasti juhtub see just maandumisel.

Milline on taastusravi?

Taastusravi on suuremas osas reie eesmise ja tagumise lihase tugevdamine ning enne seda oli suur rõhk liikuvuse taastamisel. Praegu on mul juba kangiga trennid, kuid peab ettevaatlik olema, et üle ei pinguta. Stabiilsus põlves peab taastuma.