"Vigastusest taastumine läheb täitsa edukalt. Siiamaani ei ole leidnud ühtegi liigutust, mis oleks raskusi tekitanud," rääkis Tass intervjuus portaalile Korvpall24.ee.

"Praegu olen alustanud väikeste hüpetega ja jooksmisega, aga suurem rõhk on ikka jalgade tugevdamisel. Kõik see on pikk protsess ja võtab aega. Kiirustada oleks rumalus."

Refereeritud artikli täistekst portaalis Korvpall24.ee.