Matthias Tass viibis NCAA suurfavoriidi vastu platsil peaaegu terve kohtumise

Gonzagat peetakse tänavu USA üliõpilaskorvpalli tugevaimaks võistkonnaks ja seda on kinnitanud ka tulemused. Võidetud on kõik 14 kohtumist, sealhulgas viis matši WCC konverentsis. Saint Mary on kokku võitnud üheksa mängu ja kaotanud viis, aga konverentsis pole kolme kohtumisega suudetud võiduarvet avada.

Tass mängis koguni 35 minutit ja viskas selle ajaga üheksa punkti, võttis neli lauapalli, andis kaks korvisöötu ja blokeeris ühe viske. Väljakult tabas ta viskeid kümnest neli, vabaviskeid realiseeris ta kahest ühe.

Böckler koosseisu ei kuulunud.

Kaotajate resultatiivseim oli Dan Fotu 15 punktiga, Gonzaga kasuks viskas Corey Kispert 17 punkti.

Taavi Jurkatamme ülikool San Francisco kaotas kodus 63:72 Brigham Youngi ülikoolile. Jurkatamm sai platsile 33 minutiks, aga eestlasest ääremängija viskas mööda kõik kaheksa viset ja ei suutnud punktiarvet avada. Küll võttis ta kuus lauapalli ja andis kolm söötu.