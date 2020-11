"Eks alguses tuli asja rahulikult võtta, kuna poleks olnud tark kohe täie koormusega platsile tormata. Aga võrreldes inimestega, kes on eelnevalt ristatisidemete rebendist taastunud, siis ma naasin kiiremini palliplatsile kui nemad," lausus Tass intervjuus portaalile Korvpall24.ee.

"Algselt arvasin, et mind hoitakse ikka paarist drillist eemale ja võetakse rahulikult, aga kuna on tegemist minu kolmanda ülikoolihooajaga ja pean hakkama liidrirolli täitma, siis sooviti, et kohe enamus asju kaasa teeksin. Hetkel olen seisus, et tunnen ennast täiesti normaalselt. Teen trenni ja mängin küll põlvekaitsmega, aga loodetavasti umbes kahe kuu pärast saab ka sellest lahti."

Refereeritud artikli täistekst Korvpall24.ee portaalis.