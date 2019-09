Martin Müürsepp: vanemaks saades jõudis mulle kohale, kuidas käituma peab

Täna õhtul jookseb Martin Müürsepp viimast korda korvpallurina väljakule. Lahkumismängus, üheksa aastat pärast viimast ametlikku mängu, täpselt oma 45. sünnipäeval. Seljataga on suurepärane karjäär: esimene eestlane NBA-s, Kreeka ja Venemaa klubidega võidetud Euroopa karikasarjad, palju tiitleid ja medaleid.

Martin Müürsepp, kui sa oma karjäärile tagasi vaatad, kas tunned kahetsust, et midagi jäi tegemata või oled oma käidud teega rahul?

Ma pole kahetseja tüüp. Minu karjäär ja elustiil on olnud sellised nagu nad on… Tõsi, endale ausalt peeglist otsa vaadates, siis ma loomulikult tahaks, et kõik mängijad oleksid professionaalsed, et nad saaksid oma maksimumi kätte, ütleksid paljudele asjadele ei, läheksid õigel ajal magama, sööksid õigeid asju, töötaksid jõusaalis 100%. Müts maha nende ees! Aga on ka tavaline elu ja muid asju.